Новый год: что делать, чтобы дети не лишились утренников и елок

28.11.2023 | 18:36

Во вторник, 28 ноября, на брифинге в региональном правительстве с участием руководства минздрава, минкульта и минобра ответили на вопрос: не получится ли так, что из-за подъема заболеваемости придется отменить массовые новогодние мероприятия и дети лишатся праздника?

По мнению замминистра здравоохранения Марины Воробьевой, в преддверии торжеств детям следует поберечься. Она призвала родителей контролировать соблюдение элементарных правил: чтобы малыши не ходили по лужам, не мочили ноги и не мерзли, вовремя возвращались домой с прогулки, не ели на улице мороженое, принимали побольше витамина С, пили отвар шиповника.

Тогда, возможно, удастся избежать заболевания и предотвратить распространение инфекции.

Министр культуры и туризма Сергей Бычков также попросил мам и пап быть более бдительными.

«Сейчас мы формируем большую программу, практически все учреждения культуры задействованы. Если не получится в результате заболеваемости у кого-то попасть на новогоднюю елку, поверьте, это можно будет сделать и после Нового года.

Самое главное - чтобы мы не плодили заболеваемость своими силами, во что бы то ни стало желая выгулять новогодний костюм, который купили ребенку, именно в тот день, когда у него появился насморк. Если будем придерживаться этих элементарных правил, то у нас не будет никаких всплесков заболеваемости», - высказал свое мнение чиновник.