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Общество

Глава Кузнецка показал фото с матерью, снятые с разницей в 50 лет

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В воскресенье, 26 ноября, многие жители Пензенской области поздравляют с праздником своих матерей. Представители власти сопровождают теплые слова фотографиями из семейного архива.

Так, глава Кузнецка Сергей Златогорский на своих страницах в соцсетях разместил два снимка, сделанные с разницей в 50 лет. Одно фото запечатлело времена его детства, другое - современные дни.

Глава Кузнецка показал фото с матерью, снятые с разницей в 50 лет

«В жизни складывалось так, что нередко мы с мамой находились далеко друг от друга. Но я всегда чувствовал ее заботу, ее поддержку, ее переживание. И это помогало справиться с трудностями, найти верное решение. И сегодня, на склоне лет, мама все такая же - в детях, внуках, правнучке», - написал Златогорский.

Архивным снимком в своих аккаунтах в соцсетях поделился глава Заречного Олег Климанов.

Глава Кузнецка показал фото с матерью, снятые с разницей в 50 лет

«Моей мамы давно нет со мной рядом. Но я до сих пор помню ее нежные руки, жизнерадостный взгляд и родной голос, чаще ласковый, а иногда, когда нужно было приструнить меня с братом, строгий и назидательный. Эти мамины нравоучения в детстве казались ненужными, порой они обижали и даже злили. И только с возрастом я, как, наверное, и каждый из вас, понял: в каждом слове и действии мамы - бездна заботы, любви и житейской мудрости», - поделился наблюдением Климанов.

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Источник — фото 1 и 2 Сергея Златогорского, фото 3 Олега Климанова
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