В Пензенской области с каждым днем растет число заболевших CОVID-19

В Пензенской области все больше людей заболевают CОVID-19. Об этом сообщили специалисты клинического центра спецвидов медицинской помощи.
Среди причин - наступление холодного времени года и собственная неосторожность пациентов, так как не все соблюдают противоэпидемические правила.
«На сегодняшний день у нас находятся 123 пациента с CОVID-19. Из них 6 человек - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 детей. Отмечу, что в основном вирусу подвержены граждане старше 65 лет с сопутствующей патологией», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» Джамиля Курмаева.
Она призвала жителей области не игнорировать средства индивидуальной защиты и следить за своим здоровьем.
Также по словам Джамили Курмаевой, стоит отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и по возможности не покидать стены собственного дома.
«Все это в совокупности поможет избежать заражения опасным вирусом и сохранить здоровье себе и вашим близким», - подчеркнула врач.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀