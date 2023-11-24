В Пензенской области с каждым днем растет число заболевших CОVID-19

24.11.2023 | 11:00

В Пензенской области все больше людей заболевают CОVID-19. Об этом сообщили специалисты клинического центра спецвидов медицинской помощи.

Среди причин - наступление холодного времени года и собственная неосторожность пациентов, так как не все соблюдают противоэпидемические правила.

«На сегодняшний день у нас находятся 123 пациента с CОVID-19. Из них 6 человек - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 детей. Отмечу, что в основном вирусу подвержены граждане старше 65 лет с сопутствующей патологией», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» Джамиля Курмаева.

Она призвала жителей области не игнорировать средства индивидуальной защиты и следить за своим здоровьем.

Также по словам Джамили Курмаевой, стоит отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и по возможности не покидать стены собственного дома.

«Все это в совокупности поможет избежать заражения опасным вирусом и сохранить здоровье себе и вашим близким», - подчеркнула врач.