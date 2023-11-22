Юрист рассказал, когда банк может отказать в выдаче денег с депозита

22.11.2023 | 07:51

Пензенцы, как и другие россияне, могут получить отказ от банка в выдаче денег с депозита в трех случаях. О них агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Первое основание для отказа в выдаче денег - арест счета, который имеют право налагать судебные приставы. В этом случае от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда.

«Если у вас есть долги и судебные приставы начали производить по ним взыскание, деньги с депозита вам могут не отдать до тех пор, пока вы не решите вопрос с Федеральной службой судебных приставов», - предупредил Гусятников.

Вторым основанием является попытка снять деньги по недействительному паспорту. Его необходимо менять в 20 и 45 лет. Если пропустить срок, то банк выдаст средства только по новому документу.

Третий случай - подозрение в отмывании денег. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк имеет право не выдавать с вклада сумму свыше 600 тысяч рублей до тех пор, пока клиент не подтвердит законность их получения.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», - предупредил юрист.

Для подтверждения доходов может потребоваться справка 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости или иные договоры, выписки из другого банка, откуда были переведены средства, и другие документы.

Кроме того, банк может отказать в выдаче денег с вклада на имя несовершеннолетнего ребенка в случае, если нет разрешения органов опеки. Даже если родители сами открыли депозит на имя своего ребенка, без этого документа они не могут их снять. Однако подросток может снять деньги со счета в том случае, если он сам открыл вклад после достижения 14 лет и сам его пополнял.

Еще один случай отказа в выдаче денег - отсутствие нужной суммы. Петр Гусятников рекомендует в случае закрытия крупного вклада за два-три дня предупредить об этом банк, чтобы он заказал деньги. Нередко это условие прописано в договоре.