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Общество

Дистанционные сервисы помогают быть на связи с «ТНС энерго Пенза»

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Электронные сервисы «ТНС энерго Пенза» помогают потребителям дистанционно оплачивать счета, передавать показания и общаться со специалистами гарантирующего поставщика.

Официальный сайт компании - помощник по всем вопросам, касающимся электроснабжения: тарифы и расчеты, законодательство в сфере электроэнергии, пояснения к квитанции, новости. Помимо этого, через него можно подключить другие дистанционные сервисы «ТНС энерго Пенза». Для удобства вверху экрана находится значок поиска в виде лупы.

Личный кабинет - сервис, который позволяет при помощи компьютера или мобильного устройства получить доступ ко всей информации по лицевому счету и услугам компании.

В мобильном приложении собраны основные услуги: передача показаний прибора учета, оплата счетов без комиссии, получение и хранение электронных квитанций, в том числе за предыдущие месяцы, контроль переданных показаний и внесенных платежей.

Электронная квитанция - легкий и эффективный способ доставки счета на электронную почту. Используя ее, клиенты помогают сохранять природные ресурсы планеты.

Потребители, которые уже подключили сервисы компании, отмечают, что онлайн-формат экономит время, силы и деньги, освобождая от необходимости посещать центр обслуживания клиентов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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