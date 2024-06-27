«ТНС энерго Пенза» выявляет «скрытых коммерсантов»

27.06.2024 | 15:08

С начала 2024 года «ТНС энерго Пенза» проверило 593 объекта недвижимости с высоким потреблением электрической энергии.

В ходе мониторинга обнаружено, что владельцы некоторых из них приобретают ресурс по тарифу для населения, но используют его в коммерческих целях. В результате проверок установлено 173 таких факта.

Нецелевое использование электроэнергии не только наносит ущерб гарантирующему поставщику, но и чревато возможными неприятными последствиями для соседей «скрытых коммерсантов»: перепадами напряжения и нехватке мощности для работы бытовых приборов.

Собственникам помещений, в которых обнаружены нарушения, было предложено заключить договор энергоснабжения с расчетом по коммерческому тарифу. 122 предпринимателя уже сделали это в добровольном порядке, с остальными ведется договорная и претензионно-исковая работа.

«ТНС энерго Пенза» на постоянной основе проводит рейды по выявлению «скрытых коммерсантов» и призывает клиентов привести договорные отношения с компанией в соответствие со своей категорией использования электроэнергии.

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