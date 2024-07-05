«ТНС энерго Пенза» предлагает дополнительные услуги

05.07.2024 | 12:32

В центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» потребители могут не только решить вопросы, связанные с энергоснабжением, но и получить дополнительные услуги или приобрести необходимые электротехнические товары.

Гарантирующий поставщик электроэнергии бесплатно устанавливает приборы учета. Замене подлежат счетчики с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя, установленные в многоквартирных домах. Если старый прибор учета не подлежит бесплатной замене, но собственник хочет установить новый, он может приобрести его в офисе гарантирующего поставщика.

Покупателям доступны как простые однофазные устройства, так и трехфазные приборы, предназначенные для учета электроэнергии в трехфазных трех- и четырехпроводных цепях переменного тока.

Дополнительным преимуществом приобретения приборов учета в клиентских центрах «ТНС энерго Пенза» является то, что при покупке потребители могут получить у специалистов информацию о порядке замены старого счетчика. Подобная консультация позволит соблюсти все требования законодательства и избежать штрафа за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета.

Кроме того, в «ТНС энерго Пенза» можно заказать установку и замену электросчетчика - эту работу выполнят квалифицированные специалисты гарантирующего поставщика.

Помимо услуг для бытовых потребителей, энергосбытовая компания предлагает помощь и юридическим лицам.

Подробнее ознакомиться с перечнем услуг и товаров, доступных клиентам «ТНС энерго Пенза», можно любым удобным способом:

- в разделе «Услуги» на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- в центрах обслуживания клиентов.

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