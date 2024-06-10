«ТНС энерго Пенза» переводит СНТ на прямые договоры

«ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по переводу потребителей из садовых товариществ на прямые договоры. В настоящее время процедуру должны пройти СНТ «Имени Мичурина», «Искра», «Дубрава» и «Лесное».
Гарантирующий поставщик настоятельно рекомендует всем владельцам участков в границах данных товариществ направить документы в «ТНС энерго Пенза» для оформления договора. Это позволит сделать систему взаиморасчетов максимально прозрачной.
Плата за свет, начисленная по официальному тарифу за индивидуальное потребление, будет направляться напрямую сбытовой организации. Остальные платежи - в адрес СНТ в виде отдельных взносов.
Кроме того, дачники не станут зависеть от соседей-должников.
Для перехода на прямой договор необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ на собственность;
- членскую книжку садовода;
- заявление на заключение договора (образец доступен на сайте компании или в центре обслуживания клиентов).
Пакет документов можно направить через вкладку «Договор энергоснабжения» на сайте компании или лично с ним посетить один из клиентских центров, расположенных по адресам: ул. Гагарина, 11Б; ул. Суворова, 71; ул. Терновского, 160Б, ТЦ «Петровский»; пр-кт Строителей, 21Б, ТЦ «Стрелецкий»).
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