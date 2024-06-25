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Общество

«ТНС энерго Пенза» предупреждает о действиях мошенников

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Сотрудники «ТНС энерго Пенза» предупреждают жителей региона об участившихся случаях мошенничества. Представители недобросовестных компаний обманом уговаривают жителей платно поменять счетчик, срывают пломбу и меняют рабочий прибор учета на устаревшую модель, не соответствующую законодательству.

В «ТНС энерго Пенза» перечислили, на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

1. Представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за счетчик, его установку и поверку. С 1 июля 2020 года гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании бесплатно устанавливают приборы учета. Замене подлежат счетчики с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя.

2. Собственников заранее оповещают о дате и времени предстоящих работ.

3. Уполномоченные сотрудники при себе имеют копию доверенности от «ТНС энерго Пенза» и специальный бейдж с ФИО, логотипом гарантирующего поставщика и названием подрядной организации. Они должны предъявлять документы по требованию клиентов.

Из-за действий недобропорядочных граждан в первую очередь страдают люди преклонного возраста.

«Будьте бдительны и предупредите пожилых родственников и знакомых, чтобы они не стали жертвами злоумышленников», - обратились к горожанам в «ТНС энерго Пенза».

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут позвонить в «ТНС энерго Пенза» по номеру +7 (8412) 98-78-48.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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