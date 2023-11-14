Сетевое издание|18+|Вторник|14 ноя 2023|23:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Появились актуальные данные о состоянии убежищ и укрытий в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе для защиты населения в военное время имеется 92 убежища и 14 укрытий. Их состоянием на заседании гордумы, состоявшемся во вторник, 14 ноября, заинтересовался депутат Алексей Савичев.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов пояснил ему, что 58 объектов находятся в федеральной собственности, 6 - в областной и 17 (12 укрытий и 5 убежищ) - в муниципальной.

Еще 23 убежища и 2 укрытия принадлежат частникам. В мирное время они зачастую используются как склады.

Что касается последних, то, по словам Михайлова, прокуратура активизировала усилия и работает с собственниками, вносятся штрафы, процент готовности объектов повышается.

Муниципальные защитные сооружения также приводятся в порядок, в 2023 году на эти цели было выделено около 3,8 млн рублей. Деньги направляются на обследование технического состояния и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт укрытий и убежищ.

Кроме того, заключены контракты на поставку фильтров-поглотителей для одного из укрытий на 1 млн 236 тыс. рублей, после установки которых сооружение будет готово к приему населения.

На вопрос о том, где же расположены бомбоубежища, Алексей Михайлов ответил стандартно: «Когда будет объявлено военное положение в стране и в нашем субъекте, информация будет оперативно доведена до населения».

Он напомнил, что также укрываться можно в подвалах многоквартирных домов. В 2023 году специалисты занимались изучением их состояния и выявили, что пригодных объектов в городе более 1 100.

«Это в случае угрозы внезапной атаки. В условиях военного положения все население Пензы эвакуируется, а здесь остаются только те, кто работает на оборонную промышленность», - уточнил начальник управления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте