Появились актуальные данные о состоянии убежищ и укрытий в Пензе

14.11.2023 | 21:39

В Пензе для защиты населения в военное время имеется 92 убежища и 14 укрытий. Их состоянием на заседании гордумы, состоявшемся во вторник, 14 ноября, заинтересовался депутат Алексей Савичев.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов пояснил ему, что 58 объектов находятся в федеральной собственности, 6 - в областной и 17 (12 укрытий и 5 убежищ) - в муниципальной.

Еще 23 убежища и 2 укрытия принадлежат частникам. В мирное время они зачастую используются как склады.

Что касается последних, то, по словам Михайлова, прокуратура активизировала усилия и работает с собственниками, вносятся штрафы, процент готовности объектов повышается.

Муниципальные защитные сооружения также приводятся в порядок, в 2023 году на эти цели было выделено около 3,8 млн рублей. Деньги направляются на обследование технического состояния и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт укрытий и убежищ.

Кроме того, заключены контракты на поставку фильтров-поглотителей для одного из укрытий на 1 млн 236 тыс. рублей, после установки которых сооружение будет готово к приему населения.

На вопрос о том, где же расположены бомбоубежища, Алексей Михайлов ответил стандартно: «Когда будет объявлено военное положение в стране и в нашем субъекте, информация будет оперативно доведена до населения».

Он напомнил, что также укрываться можно в подвалах многоквартирных домов. В 2023 году специалисты занимались изучением их состояния и выявили, что пригодных объектов в городе более 1 100.

«Это в случае угрозы внезапной атаки. В условиях военного положения все население Пензы эвакуируется, а здесь остаются только те, кто работает на оборонную промышленность», - уточнил начальник управления.