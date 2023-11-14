Пензенцы могут попробовать шашлык на вулканических камнях

14.11.2023 | 11:22

Шашлык на лавовых камнях - это изысканное блюдо. Теперь оно доступно жителям Пензенской области. То, что раньше можно было попробовать в столичных ресторанах, есть в «Караване» на улице Мира, 60, в областном центре.

Магазин, открывшийся недавно, имеет самую большую кулинарную лавку. Выбор готовых блюд здесь огромный. Внимание гурманов привлекает мангал на открытой витрине, где мясо готовят 24 часа в сутки.

Весь процесс от начала до конца открыт, и покупатели часто надолго задерживаются у витрины, наблюдая за манипуляциями шефов. Вот выходит мастер с огромным чаном мяса, источающего тонкий аромат специй. Сочные куски он насаживает на шампуры с деревянными ручками и отправляет на мангал.

«Каждый новый магазин сети «Караван» - это новые технологии, венец мастерства. На Западной представлены лучшее наработки и идеи. Мы закупили уникальное оборудование - открытый мангал на лавовых камнях. Такой способ приготовления схож с традиционным - на углях. Мясо с дымком, но при этом оно более сочное и мягкое. Все дело в лавовых камнях. Это действительно вулканическая порода. Камни долго держат жар, и поэтому быстро запечатывают мясо, оставляя сок внутри. Шашлык получается мягким и нежным. По вкусу схож с традиционным, но имеет свои неповторимые оттенки. Такого вы еще не пробовали», - рассказала шеф сети Екатерина Проворнова.

В «Караван» на Мира, 60, приезжают специально из других районов города. Помимо шашлыка, таким же открытым способом здесь готовят стейки из форели, овощи гриль, плов, люля-кебаб. Кулинарное шоу не останавливается, а поток ценителей новых гастрономических ощущений увеличивается.

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