Пензячку не устраивает трата средств на туи на площади Ленина

12.11.2023 | 12:38

Озеленение площади Ленина не устраивает пензячку Светлану. Ей не нравится ни внешний вид вазонов, куда высадили туи, ни то, что растения в них страдают от нехватки земли.

«Уберите с площади эти позорные вазоны-бочки! Весь облик портят. Пусть разберут чиновники себе и солят в них капусту и огурцы в своих погребах», - написала горожанка на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель управления ЖКХ Пензы сообщил Светлане, что уходом за растениями в вазонах занимается МБУ «Пензавтодор».

«В случае гибели туй будут выполнены работы по их замене», - заверили пензячку.

Светлана возразила: пересадка растений означает трату денег. Город теряет средства, тогда как лучше было бы высадить растения в землю.

«За сезон сколько раз происходит пересадка? А это немалые деньги! Или просто выгодно постоянно списывать деньги? Вот на Юбилейной площади посадили эти туи в землю, прекрасно они там растут, и ни разу их не пересаживали. Любо-мило смотреть», - высказалась Светлана.

Туи в вазонах на площади Ленина не устраивают многих горожан. Случается, что погибшие растения не успевают вовремя заменить и они портят облик Пензы. Например, так произошло в мае 2021-го. Тогда жители и гости города любовались пожелтевшими туями.

В 2019 году в вазоны на площади высадили клены Гиннала. Деревца в количестве 36 штук закупили специально для этого. Однако радовали глаз пензенцам они всего несколько месяцев. Перед холодами растения выкорчевали и отвезли в теплицу городского «Зеленхоза». В итоге они погибли.