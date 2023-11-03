В Госавтоинспекции рассказали о режиме работы МРЭО в выходные дни

03.11.2023 | 07:47

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, как будут работать отделения МРЭО в связи с празднование Дня народного единства.

Регистрация автомототранспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений будет осуществляться в субботу, 4 ноября, в Пензе.

Время работы - с 8:00 до 15:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.

5 и 6 ноября будут выходными.

«Контактные данные и сведения о режиме работы подразделений МРЭО ГИБДД Пензенской области размещены на официальном сайте Госавтоинспекции», - сообщили в отделении пропаганды.