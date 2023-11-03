В Госавтоинспекции рассказали о режиме работы МРЭО в выходные дни

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, как будут работать отделения МРЭО в связи с празднование Дня народного единства.
Регистрация автомототранспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений будет осуществляться в субботу, 4 ноября, в Пензе.
Время работы - с 8:00 до 15:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.
5 и 6 ноября будут выходными.
«Контактные данные и сведения о режиме работы подразделений МРЭО ГИБДД Пензенской области размещены на официальном сайте Госавтоинспекции», - сообщили в отделении пропаганды.
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