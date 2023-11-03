«Новогоднее комбо» от «Территории жизни»: новоселье для всех

03.11.2023 | 12:07

Ведущий застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» предлагает не ждать начала нового года, а воспользоваться выгодным предложением на готовые квартиры «Новогоднее комбо» * и получить ключи уже сейчас.

«Ситуация на ипотечном рынке постоянно меняется, ужесточаются условия по ипотеке. Уже сейчас размер первоначального взноса увеличен с 15% до 20%, и возможно, что с января он вырастет до 30%. Поэтому не стоит откладывать приобретение недвижимости, если вы уже об этом задумались. Акция «Новогоднее комбо» * дает возможность приобрести готовую квартиру как с предчистовой, так и с чистовой отделкой. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам не только выгодную ставку по ипотеке от 5,1%, но и добавляем средства на первоначальный взнос, если клиенту не хватает», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Также по программе поддержки семей «Территория мам» застройщик удваивает материнский капитал при покупке квартиры.

Приобрести квартиру можно в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Дома сданы, в квартирах есть предчистовая и чистовая отделка Smart Pro: поклеены обои на флизелиновой основе, установлены межкомнатные двери, смонтированы натяжные потолки с точечным освещением, уложен ламинат, выложен плиткой и укомплектован сантехникой санузел, есть кухонный модуль и стиральная машина.

В «Новогоднее комбо» входят следующие предложения:

- «Добавим на первоначальный взнос» - застройщик готов добавить недостающую сумму, если у клиента не хватает средств на первоначальный взнос. Центробанк анонсировал увеличение размера первоначального взноса на 30% от первоначальной стоимости квартиры с начала 2024 года. Значит, тем, кто планировал переезд в новом году, стоит поторопиться, чтобы заключить сделку по старым условиям;

- «Скидка за наличный расчет» - при покупке квартиры за наличный расчет можно получить дополнительную скидку (3% стоимости). При этом выгода может составить до 350 тысяч рублей;

- «Удвоение материнского капитала» - по программе «Территория мам» можно выгодно вложить материнский капитал в покупку квартиры. Застройщик удваивает его, делая дополнительную скидку в размере маткапитала.

Кроме того, в комплексный продукт входит льготная ставка по ипотеке - 5,1% годовых на весь период кредитования, что подразумевает выгодный платеж.

Подробности о программе и условия других акций можно узнать на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов:

- ул. 65-летия Победы, 29, с 9:00 до 21:00;

- ул. Ульяновская, 91а, с 9:00 до 18:00.

Вопросы можно задать менеджеру по телефону 203-000.

* Название рекламной акции - «Новогоднее комбо на готовые квартиры». Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 по 31.12.2023, либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023. Предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,1%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 5,1% на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Полная стоимость кредита (ПСК) - от 5,1% до 6,655%.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку 5,1% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка (коэффициент 0,5) от размера материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2-комнатной квартиры, расположенной в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию).

При полном расчете при покупке квартиры без использования ипотеки клиенту предоставляется дополнительная скидка - 3% полной стоимости приобретаемого имущества в строении № 11, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.

Подробности - по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Условия действительны до 30.11.2023. Список строений, на которые распространяется программа, можно уточнить у представителей застройщика.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ». ИНН 5837084083.