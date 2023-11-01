4 ноября по всей стране пройдут благотворительные акции ЕР

01.11.2023 | 14:32

Ко Дню народного единства партия «Единая Россия» организует праздничные мероприятия по всей стране, направленные на поддержку военнослужащих и семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

В штабах общественной поддержки «Единой России», которые открыты в 28 регионах, в преддверии 4 ноября стартовала акция «Россия - единая семья». Так, из Ханты-Мансийска в ЛНР и Хакасию отправили семьям бойцов наборы: шоколад с ягелем, ягодный мармелад, шишки, конфитюр из брусники, пастилу из местных дикоросов.

В Московской области активисты и сторонники «Единой России» приготовят блюда национальных кухонь. В Иванове они организуют спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти участников СВО. В Анапе состоится молодежный фестиваль «Дружба народов». Из Краснодарского края партийцы отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи. В Донецке бойцам передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. В Пятигорске изготовят сухой душ и сушилки для обуви для участников СВО.

Патриотические акции партия организует в Нижнем Новгороде, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке. А в Брянке (ЛНР) и Луганске активисты «Единой России» высадят почти 200 деревьев.

Пенза не останется в стороне от всеобщего дела. На Олимпийкой аллее к этому дню появится фотовыставка «Россия-Пенза-Донбасс. Мы вместе! Мы едины!». Она расскажет горожанам о работе и добрых делах наших волонтеров и неравнодушных граждан как в Пензе, так и в новых регионах.

Над экспозицией работали представители пензенских региональных отделений «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия», сотрудники ЦПКиО имени В. Г. Белинского и детской художественной школы № 3.

«Все ближе День народного единства - один из самых важных и актуальных в современных реалиях российских праздников. Сегодня он не просто отсылает нас к героическим страницам отечественной истории, но обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, отстаивает свой суверенитет и будущее. Чтобы напомнить пензенцам о том, как много наш город и его жители делают для общей победы, организована приуроченная ко Дню народного единства фотовыставка «Россия-Пенза-Донбасс. Мы вместе! Мы едины!», - прокомментировал заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», глава администрации Пензы Александр Басенко.

Выставка проработает до конца ноября.

Кроме того, в преддверии Дня народного единства и во время праздника активисты «Единой России» раздадут пензенцам ленты-триколор, организуют спортивные соревнования, автопробеги, флешмобы в соцсетях, интеллектуальные игры «РосКвиз» на знание истории праздника.