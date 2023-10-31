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Общество

В Пензенской области управляющие компании оштрафовали уже на 2,3 млн

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За 9 месяцев 2023 года с жалобами на свои управляющие компании (УК) в министерство ЖКХ и ГЗН обратились 2 576 жителей Пензенской области.

Контролирующие органы выявили 166 нарушений (за 9 месяцев прошлого года их было 64) и наложили штрафов на 2 млн 376 тыс. рублей. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал начальник управления Госжилинспекции регионального министерства ЖКХ и ГЗН Сергей Корякин.

Не всегда контролеры наказывают УК рублем: руководителю может быть выдано предписание об устранении нарушений.

«В прошлом году предписания выдавались только при наличии угрозы жизни и здоровью граждан. Теперь ограничения сняты: при любом нарушении, которое выявляется при проверках, инспектор выдает предписание», - рассказал Сергей Корякин.

Наиболее типичными стали нарушение правил содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирных домов (55%), нарушение правил пользования помещениями (21%), некачественное предоставление коммунальных услуг (18%), нарушение порядка расчета и внесения платы за ЖКУ (3%).

Кроме 155 управляющих компаний, в Пензенской области функционируют 547 товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. Под их управлением находятся 669 домов. На них с января по сентябрь наложили штрафы на сумму 281,6 тыс. рублей.

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