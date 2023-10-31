Пензенец через суд вернул деньги за 101 розу, заказанную к 8 Марта

31.10.2023 | 17:40

В Пензе суд встал на сторону мужчины, которому не понравились цветы, заказанные им к 8 Марта.

Горожанин заключил договор с ООО «Русский букет» на покупку 101 розы разных цветов за 54 810 рублей. 6 марта он внес предоплату.

Однако доставленные к празднику цветы (особенно белые) оказались увядшими, о чем пензенец сразу же уведомил продавца, приложив фото. Он направил претензию с требованием вернуть сумму, уплаченную за некачественный товар, однако получил отказ.

Тогда мужчина обратился в суд, попросив взыскать с фирмы стоимость букета, неустойку (46 040 рублей) и моральный вред (10 000 рублей), а также назначить штраф за неудовлетворение требований потребителя.

Изучив материалы дела, суд согласился с истцом.

Продавца обязали выплатить стоимость букета, неустойку в таком же размере и компенсацию морального ущерба (2 000 рублей). Кроме того, назначен штраф в размере 55 810 рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.