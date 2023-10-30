Тротуар в Заводском районе привели в порядок после жалобы зампрокурора

Тротуар на улице Ударной в Заводском районе Пензы отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Речь идет об участке от Гагарина до Циолковского.
О проблемном состоянии пешеходной дорожки один из местных жителей сообщил на личном приеме у заместителя прокурора области.
Надзорный орган провел проверку, выявив нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети и правил благоустройства.
Тротуар был испещрен ямами и выбоинами.
«Прокуратура Октябрьского района внесла представления руководителю МБУ «Пензавтодор» об устранении выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
После этого дорожку привели в порядок.
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