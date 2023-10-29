Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем автомобилиста

29.10.2023 | 10:06

В воскресенье, 29 октября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников автотранспортных предприятий областного центра.

«Обеспечивая мобильность, надежность, безопасность перевозок грузов и пассажиров, вы вносите большой вклад в развитие экономики, процветание региона и страны. От вашей слаженной и безаварийной работы зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности нашего города.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Уверен, что и впредь, благодаря ответственному подходу к делу, большому опыту, вы будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», - сказал Владимир Мутовкин.

Также он выразил признательность ветеранам отрасли, отметив, что их высокое мастерство служит достойным примером для молодого поколения.

«Крепкого здоровья, большого счастья, хорошего настроения, безопасных дорог, безаварийной работы, надежной техники и успехов в труде на благо развития нашего города, Сурского края и России!» - пожелал в заключение Владимир Мутовкин.