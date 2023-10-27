Пензенский депутат заявил о нехватке моргов в городе

27.10.2023 | 14:18

«У нас очень большая проблема с городскими моргами - их не хватает», - заявил депутат Жиганша Туктаров на сессии Пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 27 октября.

Он уточнил, что в городе таких объектов всего два - на улицах Светлой и Лермонтова.

«Там постоянно очереди», - констатировал народный избранник.

Так как морги подведомственны региональному министерству здравоохранения и городская администрация здесь ничего не решает, тему на сессии развивать не стали.

В 2021 году, когда свирепствовал коронавирус, в минздраве сообщали о намерении открыть морг в здании бывшего ожогового центра. Сделать это планировали из-за возросшей нагрузки на учреждение на Светлой, 1.

«Разработана проектная документация на ремонт пустующего двухэтажного здания бывшего ожогового отделения с целью увеличения площадей морга и расширения лабораторной службы», - пояснил тогда первый замминистра здравоохранения Владислав Романов.