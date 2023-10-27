На Северной Поляне люди почти неделю живут без холодной воды

27.10.2023 | 18:38

Жители улиц Аустрина и Можайского в микрорайоне Северная Поляна несколько дней мучаются из-за проблем с холодной водой. Ее нет из-за крупной аварии. Люди стали массово жаловаться губернатору в соцсети «ВКонтакте»

«Четвертые сутки мы без холодной воды, идет только на первых этажах, до последних этажей не доходит, нет напора. Сейчас ни в домах, ни в школе, ни в детсаду нет холодной воды. Дома не постирать (машинки не работают из-за напора), туалеты не смыть, сколько можно терпеть это безобразие?» - написала 25 октября Ирина И.

Представитель регионального правительства пообещал, что работы по восстановлению подачи холодной воды проведут 26-го числа. Но в назначенный день ресурс не вернулся.

«В школе № 71 воды нет, дети в первую смену учатся до 11:00. Но тем не менее в школе есть и завтраки, и обеды. Остается только догадываться, чем и как чисто вымыта посуда, из которой едят детишки, я так понимаю, что дети перед едой руки тоже не моют, это что за санитарные нормы такие? Это недопустимо!» - возмутилась Елена К.

На ее обращение ответили представители мэрии, рассказав, что ресурса действительно нет ни в школе, ни в саду № 71: «С целью санитарной обработки и мытья рук осуществляется подвоз технической воды, а также отстаивается горячая», - объяснили в администрации.

В пятницу, 27 октября, люди вновь проснулись без ХВС. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что рабочие три дня искали место порыва и наконец нашли.

«Осложнялась ситуация тем, что напорный трубопровод идет от дома на ул. Можайского, 12, и проходит вдоль лотков теплотрассы, куда и поступала вода. Расстояние, на котором параллельно проходят теплотрасса и водопровод, составляет более 500 метров. Легко обнаружить утечку, если она выходит на поверхность, но в данном случае вода текла в теплотрассу и вскрывать все 500 метров было нецелесообразно», - рассказали специалисты.

Представители организации пообещали устранить проблему до конца дня.