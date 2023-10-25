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Общество

В комплекте выгоднее: модели Infinix по спеццене в билайне

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Новое предложение «3 в 1: выгодные комплекты» стало доступно для клиентов билайна. Популярные модели Infinix и других брендов можно приобрести в интернет-магазине и офисах продаж мобильного оператора вместе с аксессуарами и бонусными рублями, которые будут тратиться на услуги связи.

Выгода от покупки комплекта составляет до 8 000 рублей в зависимости от выбранной модели смартфона.

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить сим-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Тем, кто уже является абонентом билайна, бонус придет сразу на номер.

В акции участвуют смартфоны Infinix, Tecno, Xiaomi и Samsung, полный список которых доступен по ссылке.

Одним из самых интересных предложений является Infinix Note 30 256GB. Смартфон оснащен 45-ваттной универсальной быстрой зарядкой, которая заряжает смартфон до 75% всего за 30 минут.

Запечатлеть все важные моменты жизни поможет основная камера 64 Мп и селфи-камера 16 Мп, а режим «Суперночь» способен автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 256GB составит 18 990 рублей.

Воспользоваться предложением «3 в 1» от билайна можно до 30 ноября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», beeline.ru.

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