Старинный дом на улице Калинина, 2, хотят сдать в аренду

09.10.2023 | 18:58

В Пензе историческое здание на улице Калинина, 2, планируют выставить на торги, а затем сдать в аренду на 49 лет. В администрации города надеются, что новый хозяин сможет сделать ремонт и заняться реставрацией.

Дом был построен в XIX веке, сейчас он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 20-е годы XX века здесь располагался один из отделов Лермонтовской библиотеки, а во время войны - гостиница.

С 1950-х годов в доме жили люди, а потом его состояние признали аварийным. Здание законсервировали до лучших времен в 2013 году. На его восстановление средств в бюджете не нашли. В пустующей постройке обитали бомжи. В 2015-м случился пожар, после чего доступ сюда закрыли.

Теперь администрация Пензы хочет организовать процедуру перевода объекта в нежилой фонд. Новый хозяин сможет его использовать, например, для гостиницы, как было когда-то.

В мэрии пояснили, что снос объекта запрещен, как и изменение его пространственно-объемных характеристик, исторической планировочной структуры территории.

«Кроме того, не допускается установка на фасадах и крыше любых технических объектов и элементов, в том числе крупногабаритных кондиционеров, антенн, вывесок, рекламных конструкций», - отметили в администрации.