Сетевое издание|18+|Пятница|6 окт 2023|22:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из бюджета выделят деньги на технику для Никольска и Нижнего Ломова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области выделят более 60 млн рублей на закупку коммунальной техники для Никольска и Нижнего Ломова. Соответствующее распоряжение отдал губернатор.

«Мы поэтапно оснащаем новой коммунальной техникой не только областной центр, но и районы. Процесс начат в 2021 году», - пояснил Олег Мельниченко.

В 2021-м из регионального бюджета на закупку коммунальной техники направили более 48 млн. Тогда по одной спецмашине получили 17 муниципальных образований Пензенской области.

В 2022-м потратили 368,7 млн и приобрели уже 91 единицу техники.

«Тогда же на эти цели городам начали выделять дополнительные средства. 36 машин закупили для Кузнецка, 18 единиц техники и 17 единиц средств малой механизации - для Каменки, коммунальную дорожную машину и трактор с навесным оборудованием - для Сурска», - перечислили в пресс-службе областного правительства.

В 2023 году выделили 88,8 млн рублей для Пензы (на 27 машин) и 64,2 млн для Сердобска (на 11).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте