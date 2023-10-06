Из бюджета выделят деньги на технику для Никольска и Нижнего Ломова

06.10.2023 | 20:23

В Пензенской области выделят более 60 млн рублей на закупку коммунальной техники для Никольска и Нижнего Ломова. Соответствующее распоряжение отдал губернатор.

«Мы поэтапно оснащаем новой коммунальной техникой не только областной центр, но и районы. Процесс начат в 2021 году», - пояснил Олег Мельниченко.

В 2021-м из регионального бюджета на закупку коммунальной техники направили более 48 млн. Тогда по одной спецмашине получили 17 муниципальных образований Пензенской области.

В 2022-м потратили 368,7 млн и приобрели уже 91 единицу техники.

«Тогда же на эти цели городам начали выделять дополнительные средства. 36 машин закупили для Кузнецка, 18 единиц техники и 17 единиц средств малой механизации - для Каменки, коммунальную дорожную машину и трактор с навесным оборудованием - для Сурска», - перечислили в пресс-службе областного правительства.

В 2023 году выделили 88,8 млн рублей для Пензы (на 27 машин) и 64,2 млн для Сердобска (на 11).