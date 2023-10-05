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Общество

В Пензе экзаменатора признали виновным в ДТП с курсанткой за рулем

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В Пензе сотрудника ДПС признали виновным в аварии, произошедшей во время сдачи одной из курсанток экзамена на получение прав.

ДТП случилось 18 декабря 2021 года на улице Окружной: столкнулись «Лада», за рулем которой находилась ученица автошколы, и Kia Sportage под управлением женщины. Она-то и обратилась в суд.

Автомобилистка попросила взыскать с виновников аварии причиненный ей ущерб (931 300 рублей), расходы на проведение экспертизы (10 000), оплату услуг представителя (40 000) и госпошлины (12 513). По договору каско ее машина застрахована не была.

Свой иск женщина адресовала владельцу «Лады», автошколе, УМВД России по Пензенской области и МВД РФ.

Представитель МВД на суде пояснила, что инспектор в тот день принимал экзамены у курсантов. Кандидат, в итоге попавший в ДТП, сел за руль примерно в 10:00. Экзаменатор занимал место справа, где имеются дублирующие органы управления машиной.

Сдав упражнения на площадке, курсантка выехала на дублер улицы Окружной. Проезжая участок дороги напротив дома № 163, она зацепила правую обочину, из-за чего автомобиль стало заносить влево. В процессе она столкнулась с ехавшей навстречу женщиной на Kia.

Инспектор и водитель иномарки получили травмы.

Из видеозаписи следует, что сотрудник ДПС не успел принять меры для предотвращения ДТП, так как все произошло очень быстро.

В МВД сочли, что, поскольку «Лада» не принадлежит их структуре, они не могут быть ответчиками по делу. Ущерб должна возмещать автошкола, выступавшая организатором приема экзамена.

Однако суд пришел к выводу, что именно бездействие экзаменатора стало причиной аварии. Ему следовало незамедлительно вмешаться в процесс, но он не сделал этого, то есть не исполнил возложенную на него законом обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения.

В итоге с МВД РФ взыскали всю запрошенную истицей сумму, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

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