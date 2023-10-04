Пензенцам рассказали, что делать при общем сигнале гражданской обороны

04.10.2023 | 07:40

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что должны делать жители Пензенской области, когда услышат сигнал «Внимание всем!»

Он является общим сигналом гражданской обороны и раздается при любой чрезвычайной ситуации. Тревога транслируется уличными системами оповещения, через радио- и телетрансляции, автомобили с громкоговорителями.

Порядок действий при сигнале следующий:

- включить радио или телевизор;

- прослушать информацию;

- следовать инструкции.

«Важно избегать паники», - подчеркнули спасатели.

Сигнал «Внимание всем!» раздастся в среду, 4 октября, по всей области. В Пензе с 10:40 до 10:43 будут работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан станут оповещать путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

Тренировки по гражданской обороне проходят в рамках месячника. К учениям планируют привлекать обычных пензенцев.