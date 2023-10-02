В Пензе указали конкретное время проверки систем оповещения

В среду, 4 октября, в Пензе проведут комплексную проверку систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего с 1-го числа.
С 10:40 до 10:43 будут работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители.
С 10:43 до 10:44 горожан станут оповещать путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.
«Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
В рамках месячника в организациях и учреждениях города будут проводиться тематические учения, тренировки и практические занятия, инструктажи и беседы, смотры готовности сил и средств гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, учебно-материальной базы, внештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.
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