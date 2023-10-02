Приумножить капитал: инвестиционное предложение от застройщика

02.10.2023 | 16:46

За последний месяц на рынке недвижимости произошли серьезные изменения. Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки увеличился до 20%, из-за роста ключевой ставки банки повысили размеры годовых по вкладам. Стоит ли в этих условиях инвестировать в жилую недвижимость?

Недвижимость всегда была и будет одним из самых надежных средств сохранения капитала. Но как выбрать самый выгодный объект? Какие советы можно дать инвестору? Как получить больше прибыли от актива в виде квартиры? Подробные ответы на эти вопросы получили риелторы, блогеры, представители бизнес-сообщества на встрече, организованной группой компаний «Территория жизни».

«Один из верных способов сохранить капитал - покупка жилой недвижимости, которая постоянно растет в цене. И в этом смысле покупка квартиры в новостройке - выгодная сделка. Основная причина выгоды - квартира в будущем будет дорожать как минимум на 10-15% в год, независимо от внешних обстоятельств. Банковский вклад не может вам дать такой процент», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова, обращаясь к коллегам.

Один из выгодных сценариев - покупка квартиру в ипотеку и последующая сдача в аренду. Полученная рента будет закрывать ежемесячный платеж, а в перспективе ее размер будет становиться выше. Эксперты утверждают: в 2023 году рентабельность сдачи квартиры остается высокой, а рост стоимости аренды продолжает увеличиваться.

Еще одно выгодное предложение от ГК «Территория жизни» - это дополнительная скидка 3% * при покупке квартиры за наличные средства.

Планирующим приобретение квартиры с привлечением ипотеки застройщик предлагает честное субсидирование ставки от 3,8% ** в жилом комплексе «Арбековская застава», а в ЖК «Лугометрия» действует специальное предложение «Правильная ипотека» со ставкой 1,99% годовых ***. Благодаря такой ставке ежемесячный платеж для инвестора будет максимально комфортным. Например, за просторную двушку с готовой отделкой нужно будет платить всего лишь 9 090 рублей *** в месяц!

«Если у инвестора есть стабильный доход и деньги для первого взноса, лучше брать двушку или трешку с привлекательным размером платежа. Как правило, с годами эти квартиры становятся дороже», - продолжила Оксана Маркова.

ГК «Территория жизни» предлагает сегодня пензенцам несколько вариантов покупки в зависимости от жизненного сценария.

«Если клиенту не хватает на первоначальный взнос, то в рамках программы «Портфель выгод» ** застройщик добавит недостающую сумму на первоначальный взнос, что сегодня очень актуально в связи с повышением банками первоначального взноса, также будет действовать и честное субсидирование ставки по ипотеке», - уточнила Оксана Маркова.

Особенное внимание к материнскому капиталу как к инвестиционному активу. В рамках реализации жилищной программы для семей с детьми застройщик утраивает материнский капитал при покупке квартиры большой площади ****, также действует и беспроцентная рассрочка.

Немаловажен и выбор квартиры. Если дом располагается в современном районе, то стоимость квадратного метра только растет.

Инвесторам стоит приобретать квартиры с готовой отделкой, а не с черновой: спустя годы цены на них станут примерно одинаковыми, но при этом инвестор сэкономит до полумиллиона рублей на ремонтных и отделочных работах! В чистовую отделку Smart Pro входят ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечными светильниками, керамическая плитка, флизелиновые обои под покраску, сантехника и санфаянс.

К тому же жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» располагаются в молодом развивающемся районе. Рядом есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: школа, детские сады, магазины, салоны красоты, образовательные объекты, дворец спорта, храм Адриана и Наталии. А это значит, что стоимость квадратного метра будет увеличиваться по мере развития района.

Тем, кто хочет не просто сохранить, но и приумножить капитал, стоит остановить выбор на квартирах с готовой отделкой в жилых комплексах от «Территории жизни». Увидеть отделку Smart Pro и «Все включено» или осмотреть квартиру с помощью рум-тура можно уже сейчас. Предложения есть на сайте территорияжизни.рф.

Те, кто планирует выгодно вложить средства в недвижимость, но не знает как, могут оставить заявку на консультацию, персональный менеджер расскажет и подберет выгодный вариант.

Записаться на консультацию можно по телефону +7(8412) 203-000 или лично, обратившись в офисы продаж по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00). Офисы работают без выходных и перерывов.

* При покупке квартиры за наличный расчет предоставляется дополнительная скидка в размере 3% от стоимости приобретаемого жилья. В акции участвуют строения № 15, 16, 20 (2-й этап), расположенные по адресу: г. Пенза ул. Побочинская. Застройщики: ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 6», проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

** Программа «Портфель выгод» действует на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в 11-м строении (1, 2, 3-й этапы строительства), по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6; застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф и включает следующие акции:

«Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (1-й, 2-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - от 68 000 рублей. Количество квартир ограничено.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку от 3,8% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик, по индивидуальному согласованию, предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2- комнатной квартиры, расположенной в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке от 3,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

*** Ипотеку предоставляет банк «Совкомбанк» (ПАО), генеральная лицензия № 963 от 05.12.2014. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 1,99% до ввода дома в эксплуатацию при условии проведения электронной регистрации сделки. После ввода дома в эксплуатацию ставка 6%. Действие акции распространяется на строения № 13, 14 ЖК «Лугометрия», по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 1,5 млн рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют: 3-комнатные квартиры в строении 20 (2-й оч.) ЖК «Лугометрия» по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 20». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено, о суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

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