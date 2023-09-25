Названа дата, с которой в дома кузнечан начнет поступать тепло

25.09.2023 | 17:40

Отопительный период в Кузнецке, как и планировалось, начинается с дошкольных учреждений. Речь об этом шла на совещании в местной администрации в понедельник, 25 сентября.

С 1 октября по заявкам управляющих компаний батареи начнут нагреваться и в жилом фонде.

Ранее глава города Сергей Златогорский заявил, что при решении о запуске отопительного периода ориентироваться будет на дошкольные образовательные учреждения.

«Как только из детских садов пойдут сигналы, что холодновато, мы начинаем затапливаться, не дожидаясь среднемесячных вещей. Ничего не мешает нам, когда возникнет необходимость, запустить нашу систему теплоснабжения в работу. При этом у нас где-то неделю весь процесс занимает, соответственно, будем чуть раньше запускаться, чтобы не по холоду разогреваться, а чтобы к самым холодам у нас все уже работало», - добавил он.

На предыдущей планерке было принято решение пустить в дошкольные учреждения тепло 25-го числа. В этот день, по словам участников заседания, они и начали затапливаться, имея возможность при необходимости перекрывать ресурс самостоятельно.

В прошлом году отопительный сезон стартовал в Кузнецке 16 сентября.