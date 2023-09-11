Глава Кузнецка объяснил, от кого будет зависеть запуск отопления

11.09.2023 | 17:01

В Кузнецке готовятся к запуску системы теплоснабжения. Тема обсуждалась на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 11 сентября.

Глава города Сергей Златогорский подчеркнул, что ориентироваться будет на дошкольные образовательные учреждения.

«По прогнозу среднесуточная температура ниже 10 градусов будет к концу месяца, но долгосрочные прогнозы - дело такое, все может сыграть в любую сторону. Как только из детских садов пойдут сигналы, что холодновато, мы начинаем затапливаться, не дожидаясь среднемесячных вещей», - заявил он.

Сергей Златогорский уточнил, что технологическая подготовка к отопительному сезону полностью завершена.

«Ничего не мешает нам, когда возникнет необходимость, запустить нашу систему теплоснабжения в работу. При этом у нас где-то неделю весь процесс занимает, соответственно, будем чуть раньше запускаться, чтобы не по холоду разогреваться, а чтобы к самым холодам у нас все уже работало», - добавил чиновник.

В прошлом году отопительный сезон начался в Кузнецке 16 сентября.