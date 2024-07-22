На улицах в районе станции Пенза-II отключат водоснабжение

На улицах в районе станции Пенза-II в связи с обследованием скважин отключат водоснабжение. Об этом предупредили специалисты пензенского участка КДТВ ОАО «РЖД».
С 9:00 до 16:00 25 июля, а также с 9:00 до 16:00 26-го числа воды не будет по следующим адресам:
- 1-й проезд Чернышевского;
- 1-й проезд Парижской Коммуны;
- 2-я Нейтральная;
- 2-й Порядок;
- 2-й проезд Пересеченный;
- 2-й проезд Парижской Коммуны;
- переулок Буровой;
- проезд Кошевого;
- проезд Столярный;
- Складской переулок;
- ул. Долгорукова;
- Дружбы;
- Кошевого;
- Нейтральная;
- Ново-Нейтральная;
- Орджоникидзе;
- Парижской Коммуны;
- Пересеченная;
- Привокзальная;
- Рабочий Порядок;
- Свободы;
- Столярная;
- Чаадаева;
- Черкасова;
- Чернышевского.