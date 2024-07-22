На улицах в районе станции Пенза-II отключат водоснабжение

22.07.2024 | 15:04

На улицах в районе станции Пенза-II в связи с обследованием скважин отключат водоснабжение. Об этом предупредили специалисты пензенского участка КДТВ ОАО «РЖД».

С 9:00 до 16:00 25 июля, а также с 9:00 до 16:00 26-го числа воды не будет по следующим адресам:

- 1-й проезд Чернышевского;

- 1-й проезд Парижской Коммуны;

- 2-я Нейтральная;

- 2-й Порядок;

- 2-й проезд Пересеченный;

- 2-й проезд Парижской Коммуны;

- переулок Буровой;

- проезд Кошевого;

- проезд Столярный;

- Складской переулок;

- ул. Долгорукова;

- Дружбы;

- Кошевого;

- Нейтральная;

- Ново-Нейтральная;

- Орджоникидзе;

- Парижской Коммуны;

- Пересеченная;

- Привокзальная;

- Рабочий Порядок;

- Свободы;

- Столярная;

- Чаадаева;

- Черкасова;

- Чернышевского.