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Общество

Итог 120 лет: названы самые модные женские и мужские имена

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За 120 лет самыми популярными в России женскими именами оказались Анна, Александра и Татьяна, а мужскими Алексей, Александр, Михаил и Владимир.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследователей, перечисленные имена стабильно входили в список лидеров каждое десятилетие.

Менее популярными, но все же мало отстающими от лидеров, оказались Елена, Екатерина, Ольга, Мария и Дмитрий, Иван, Николай.

В 1980-2020 годах в моду вошло называть девочек Эмилия, Есения, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия, мальчиков - Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав, Савва.

В тот же период из моды вышли Юлия, Ирина, Марина, Надежда, Любовь, Наталья, Светлана, а также Евгений, Денис, Антон, Олег, Игорь, Юрий, Вячеслав, Василий, Станислав.

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