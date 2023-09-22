Маршрутки № 63 и автобусы № 25 и 165 в выходные будут ездить иначе

Вносятся временные изменения в схемы движения маршруток № 63 и автобусов № 25 и 165 в связи перекрытием пересечения улиц Бакунина и Московской.
Из-за проведения работ по реконструкции теплотрассы перекресток будет закрыт с 23:00 пятницы, 22 сентября, до 3:00 25-го.
В указанный период автобусы среднего класса № 25 с улицы Суворова поедут по Чехова, затем - снова по Суворова, далее - по обычной схеме в обратном направлении.
Маршрутки № 63 с улицы Чехова будут двигаться по Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского и далее - по маршруту. В обратном направлении они поедут с Плеханова по Октябрьской, Московской, Долгова, Чехова и потом вернутся на стандартную линию.
Автобусы № 165 с Суворова проследуют по Урицкого, Славы, Кирова, Чехова, далее - по маршруту в обратном направлении, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀