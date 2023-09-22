Маршрутки № 63 и автобусы № 25 и 165 в выходные будут ездить иначе

22.09.2023 | 17:52

Вносятся временные изменения в схемы движения маршруток № 63 и автобусов № 25 и 165 в связи перекрытием пересечения улиц Бакунина и Московской.

Из-за проведения работ по реконструкции теплотрассы перекресток будет закрыт с 23:00 пятницы, 22 сентября, до 3:00 25-го.

В указанный период автобусы среднего класса № 25 с улицы Суворова поедут по Чехова, затем - снова по Суворова, далее - по обычной схеме в обратном направлении.

Маршрутки № 63 с улицы Чехова будут двигаться по Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского и далее - по маршруту. В обратном направлении они поедут с Плеханова по Октябрьской, Московской, Долгова, Чехова и потом вернутся на стандартную линию.

Автобусы № 165 с Суворова проследуют по Урицкого, Славы, Кирова, Чехова, далее - по маршруту в обратном направлении, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».