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Общество

Маршрутки № 63 и автобусы № 25 и 165 в выходные будут ездить иначе

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Вносятся временные изменения в схемы движения маршруток № 63 и автобусов № 25 и 165 в связи перекрытием пересечения улиц Бакунина и Московской.

Из-за проведения работ по реконструкции теплотрассы перекресток будет закрыт с 23:00 пятницы, 22 сентября, до 3:00 25-го.

В указанный период автобусы среднего класса № 25 с улицы Суворова поедут по Чехова, затем - снова по Суворова, далее - по обычной схеме в обратном направлении.

Маршрутки № 63 с улицы Чехова будут двигаться по Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского и далее - по маршруту. В обратном направлении они поедут с Плеханова по Октябрьской, Московской, Долгова, Чехова и потом вернутся на стандартную линию.

Автобусы № 165 с Суворова проследуют по Урицкого, Славы, Кирова, Чехова, далее - по маршруту в обратном направлении, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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