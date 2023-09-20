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Общество

Паровозом на ул. Луначарского в ближайшее время заниматься не будут

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«Паровоз» на улице Луначарского в Пензе не радует горожан. Многие считают, что объект следует привести в порядок.

Локомотив серии «Су» установили на пьедестал к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В свое время он тянул санитарные составы с ранеными бойцами.

Сейчас это еще одна достопримечательность областного центра.

«Нужна его реставрация. Сгнил очень», «Покрасьте монумент. Вблизи на него без слез не взглянешь», - написали горожане на странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Ответ на обращения поступил из управления ЖКХ города. «В текущем году выполнение работ по покраске арт-объекта «Паровоз» не запланировано. Возможность выполнения работ будет рассмотрена в 2024 году», - объяснили горожанам.

В 2023 году коммунальщики привели в порядок монумент «Самолет» на проспекте Победы. Объект покрасили и добавили ярко-красную букву Z в носовой части. Работы приурочили к празднованию 9 Мая.

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