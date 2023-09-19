Специалист «Фобоса» дала прогноз погоды в регионах Поволжья

19.09.2023 | 08:35

В регионах Приволжского федерального округа к выходным температура воздуха превысит климатическую норму на 4-7 градусов. Однако на севере округа возможны небольшие дожди, а на западе в середине недели - ночные заморозки.

Об этом рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в Саратове к пятнице воздух прогреется до 25 градусов. В столице Мордовии Саранске к концу рабочей недели потеплеет до 20-22 градусов, в Чебоксарах - до 21-23 градуса, в Оренбурге - до 22 градусов.

В Самаре во вторник и среду 17-19 градусов, в четверг и пятницу - 20-22, в Ульяновске во вторник ожидается 16-18 градусов тепла, в среду потеплеет до 20 градусов, а к концу недели до 21-23.

В Пензе 19 сентября местами вероятны кратковременные дожди, температура воздуха составит 17-18 градусов, но к выходным потеплеет до 21-23.

В Нижнем Новгороде 19 сентября ожидается 14-16 градусов тепла, к концу недели - до 20-21 градуса. В Кирове во вторник и пятницу осадков не прогнозируется, температура воздуха составит 14-16 градусов, в четверг возможны небольшие дожди.

В Казани во вторник 15-17 градусов, в остальные дни - 20-22 градуса. В Уфе также тепло: во вторник и среду 16-18 градусов, в четверг и пятницу - 20-22.