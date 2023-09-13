В Пензе можно успеть купить квартиру до повышения первоначального взноса

13.09.2023 | 15:06

Правительство РФ увеличило размер первоначального взноса при покупке квартиры по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Документ уже размещен на официальном сайте, а значит, согласно действующему законодательству, он вступит в силу через неделю после публикации.

«Повышение первоначального взноса на 5% - серьезное изменение, которое отдаляет момент покупки жилья. Сумма вырастает на треть! Даже при покупке «однушки» речь будет идти о сотнях тысяч рублей. Поэтому желающим купить квартиру лучше ускориться на этой неделе, пока действуют прежние условия. В первую очередь это касается семей, которые получили одобрение на ипотеку. Также это актуально и для желающих инвестировать средства в покупку квартиры», – посоветовала директор риелторского агентства «Пенза-Этажи» Елена Карловская.

Об изменениях ставок по ипотеке и размера первоначального взноса уже объявили ведущие банки. Тем, кто задумывается о приобретении жилья на выгодных условиях, стоит поторопиться - времени практически не осталось.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает воспользоваться ее программами и купить квартиру в одном из жилых комплексов комфорт-класса - «Арбековская застава»

или «Лугометрия» - в ипотеку с субсидированием от застройщика по ставке от 4,5% *. Можно приобрести жилье как на стадии строительства, так и в уже введенном в эксплуатацию доме. Сочетание выгодных цен и льготной ставки по ипотеке позволяет сделать покупку с максимально комфортным для семейного бюджета платежом.

Застройщик готов предложить индивидуальные условия приобретения квартиры в новостройке для каждой семьи:

- тем, кто копил на первый взнос, но денег недостаточно, застройщик поможет и добавит нужную сумму в рамках акции «Портфель выгод» **. Также весь год компания будет платить ипотеку за клиентов. Выгода составит до 300 000 рублей;

- тем, кто хотел выгодно использовать материнский капитал, но теперь его может не хватить на желаемую квартиру, застройщик удвоит *** или утроит **** его, а семья получит скидку до 1,5 млн рублей. Можно использовать маткапитал для оформления беспроцентной семейной рассрочки с платежом от 10 000 рублей до ввода дома в эксплуатацию.

Жилые комплексы «Территории жизни» - это мини-города с готовой инфраструктурой и всем необходимым для жизни: магазинами и торговыми центрами, салонами красоты, центрами развития и спорткомплексами, школами и детскими садами.

Застройщик предлагает несколько вариантов отделки: предчистовой (можно реализовать давно задуманный дизайн-проект) и чистовой Smart Pro или «Все включено» (ламинат светлых тонов, ванная комната и санузел, укомплектованные сантехникой, натяжные потолки с точечными светильниками, стиральная машина, кухонный гарнитур со встроенной техникой - варочной панелью и духовым шкафом). На все действует гарантия от производителя. Оценить квартиру можно с помощью рум-тура.

На вопросы о действующих акциях и выгодных предложениях ответит менеджер по телефону 203-000, также информация размещена на сайте территорияжизни.рф.

Оформить заявку можно в офисах застройщика, которые работают без выходных и перерывов. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» страховых компаниях). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита - до – 6 млн рублей. Срок действия акции - до 20.09.2023.

** Программа «Портфель выгод» действует с 10.08.2023 до 30.09.2023г. на 3-комнатные квартиры в строении № 11 (1, 2, 3-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф и включает следующие акции:

- «Платим ипотеку за вас». В рамках акции сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 300 тыс. рублей (с учетом НДФЛ, уплачивается агентом - ООО «КМ»). Выплата производится по договору дарения с ООО «КМ». Акция не суммируется с акцией «Комплексный продукт от «Сбера». Ставка по ипотеке - 5,7%.

- «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (1, 2, 3-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - 65 500 рублей. Количество квартир ограничено. Суммируется с акцией «Комплексный продукт от «Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

- «Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку от 4% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Акция суммируется с «Комплексным продуктом от «Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

Для всех акций ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита – 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 5,7 % на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей. Срок действия акции - до 20.09.2023.

*** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 1- и 2-комнатные квартиры в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова; 3-комнатные квартиры в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. генерала Глазунова; в строениях № 11, 15, 16, 19, 20 (2 очереди) по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной.

**** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 90 кв. м в строении № 19 «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19».

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