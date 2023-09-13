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Общество

«Торнадо» вручит айфон и умные подарки любимым покупателям

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Магазин интернет-доставки «Торнадо» запустил акцию, в рамках которой каждую неделю будет вручать подарки, в том числе колонки с голосовым управлением и другие гаджеты, кешбэк на карту лояльности. Она стартовала 4 сентября и продлится до 9 октября.

Чтобы участвовать в акции, необходимо сделать заказ в «Торнадо» на сумму от 1 000 рублей с указанием промокода «подарки».

В финале главным призом станет iPhone 14. Чтобы побороться за него, нужно дважды оформить заказ на сумму от 1 000 рублей. Более подробно об акции можно узнать на сайте «Торнадо» и в социальных сетях сервиса.

География акции велика. Участие в ней смогут принять жители не только Пензы, но и Кузнецка, Сердобска, Заречного, Засечного, Каменки, Никольска, Нижнего Ломова, Тамалы, Белинского, Колышлея, Лунина, Мокшана, Неверкина, Спасска, Малой Сердобы, Городища, Бекова, Пачелмы, Шемышейки, Земетчина - всех населенных пунктов, где работает интернет-магазин доставки «Торнадо».

Напомним, что в «Торнадо» более 10 000 товаров: продукты питания и предметы домашнего обихода. Здесь большой выбор готовой еды, в том числе любимые пицца, роллы, салаты и шаурма. Работает самовывоз продуктов из магазинов «Караван».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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