Эндокринолог объяснила, как вода влияет на детское здоровье

12.09.2023 | 10:26

Выбор питьевой воды для семьи - важная составляющая здоровья и профилактики множества заболеваний. Полезные советы дала пензенский врач-эндокринолог отделения консультативно-диагностической помощи городской детской поликлиники Елена Захарченко.

По ее словам, в Пензенской области дети нередко страдают ожирением, что приводит к нагрузке на сердце. Ожирение недаром называют «болезнью болезней», эта патология значительно повышает риск развития многих проблем со здоровьем: сахарного диабета 2 типа, гипертонии, инсулинорезистентности.

Врач особо подчеркнула значение правильного питьевого режима. Она отметила: у детей с избыточным весом и ожирением, находящихся на гипокалорийной диете, употребление воды перед каждым основным приемом пищи способствует потере веса.

«В среднем употребление 500 мл воды перед каждым основным приемом пищи в течение 12 недель способствует на 44% большему снижению веса, чем стандартный питьевой режим. Адекватное потребление питьевой воды может способствовать дополнительной потере веса», - пояснила Елена Захарченко.

Эндокринолог предупредила: диета не сработает, если ребенок пренебрегает употреблением чистой качественной воды. Кроме того, необходимо следить за двигательной активностью ребенка, правильно подобрав нагрузку.

Для жителей Пензенской области доступна живая артезианская вода «Ключ здоровья». Она считается мягкой, в ней содержатся все необходимые микроэлементы для здорового питания. Кальций участвует в строительстве костей, он необходим для нервов, работы мышц, свертываемости крови и передачи гормональных сигналов. Магний играет ключевую роль для нормализации работы сердца и кровообращения. Сульфаты нормализуют пищеварение. Калий и натрий нужны мышечным и нервным клеткам, важны для сердечно-сосудистой системы.

При этом артезианская вода полностью защищена от загрязнений. «Ключ здоровья» не подвергают обработке хлором, а сразу развозят по киоскам, подняв с глубины 180 метров. У «Ключа здоровья» есть сервис электронной доставки «Торнадо» без ограничений по количеству литров - привезут столько, сколько нужно. Набрать воду можно и самостоятельно в киоске возле дома.

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