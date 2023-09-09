Нейрохирург: 50-70% черепно-мозговых травм получены в состоянии опьянения

09.09.2023 | 14:05

В списке причин несчастных случаев, смерти и увечий разной степени тяжести в различных ситуациях (на рабочем месте, в ДТП, при пожарах и даже дома) лидирующие позиции занимает алкогольное опьянение. Так, от 50 до 70 процентов пациентов с черепно-мозговыми травмами получили их, будучи нетрезвыми.

Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы Роман Рыбас.

По его словам, сочетание алкоголя и ЧМТ особенно опасно тем, что из-за сильно измененной клинической картины повреждений мозга врачу сложно определить характер и степень их тяжести.

«У большинства больных легкая черепно-мозговая травма с сопутствующим алкогольным опьянением проявляется психомоторным возбуждением и негативизмом. При высокой степени интоксикации сотрясение головного мозга может протекать с нарушением сознания различной степени в пределах сопора и комы», - пояснил врач.

При диагностике опасным является как преувеличение степени интоксикации, так и ее игнорирование.

«Поэтому все пострадавшие в состоянии опьянения с признаками травмы головы обязательно должны в течение суток или до ликвидации интоксикации находиться под наблюдением врача», - подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.