ЖК «Парк Рояль» в Арбекове - для удобной жизни

08.09.2023 | 16:41

Строительство жилого комплекса «Парк Рояль» в Арбекове близится к завершению, он будет сдан уже в этом году. У пензенцев еще есть возможность приобрести здесь квартиру.

У ЖК «Парк Рояль» множество достоинств.

Здесь продумано пространство для игр, тренировок и семейного отдыха с видом на город. На четырех террасах, расположенных на уровне седьмого этажа, предусмотрены детские площадки, спортивные снаряды и лаундж-зона с шезлонгами, цветами и уютными беседками.

Все квартиры - с отделкой white box, то есть стены оштукатурены и покрыты ровным слоем белой шпаклевки. Покупателю остается самое интересное: подобрать обои и напольное покрытие.

В ЖК есть холлы с колясочными и лапомойками. Не нужно выбиваться из сил, поднимая на этаж коляску, санки или велосипед, - можно просто зайти в подъезд и оставить весь транспорт в просторном помещении на первом этаже. А любимого пса в дождливую погоду больше не придется заносить в квартиру и отмывать сначала его, а потом и ванную.

Подземный паркинг рассчитан на 145 машино-мест, рядом с некоторыми предусмотрены мини-гаражи для шин, инструментов и запчастей. Чтобы попасть сюда, жителям не придется выходить на улицу: лифт за считаные минуты довезет с любого этажа.

Кстати, на каждом этаже здесь всего по 3-4 квартиры. Минимум соседей - максимум комфорта.

Узнать больше о проекте и выбрать квартиру можно, позвонив в отдел продаж по тел. 28-28-20. Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на https://наш.дом.рф.

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