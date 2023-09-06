В Пензе суворовский коллектор работает в штатном режиме

06.09.2023 | 11:13

Пензенцы обеспокоены появляющимися в последнее время в социальных сетях и СМИ публикациями об «очередном провале» на улице Суворова после завершения ремонтных работ.

В реальности же так называемые провалы - это естественная усадка песка и щебня после засыпки котлованов.

«После проведения вскрышных работ необходима пара дней на усадку мест разрытий. Но для того, чтобы не создавать еще более длительные неудобства для жителей, было принято решение открыть движение по улице Суворова и выполнить асфальтировку первым слоем», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Глубина разрытий во время ремонтных работ на улице Суворова составляла до 5,5 метра. Движение транспорта также создает вибрацию, что естественным образом влияет на утрамбовку песка и щебня на заасфальтированных участках и приводит к просадкам дорожного полотна.

«Мы ежедневно следим за ситуацией, оперативно устраняем возникающие дефекты. Но для утрамбовки такого большого объема требуется гораздо больше времени. Планируем до конца сентября выполнить асфальтировку вторым слоем и восстановить дорожное полотно в соответствии с нормативами. Коллектор работает в штатном режиме, поэтому поводов для беспокойства у пензенцев нет», - добавил Алексей Ефремов.