Появились разъяснения по срокам отпусков мобилизованных

06.09.2023 | 12:09

В Администрации Президента РФ дали разъяснения по поводу актуальных сроков отпусков мобилизованных.

Соответствующий документ в среду, 6 сентября, в своем Telegram-канале опубликовала депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Продолжительность ежегодного основного отпуска граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции, в настоящее время составляет не менее 30 суток и соответствует продолжительности ежегодного основного отпуска военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», - говорится в документе.

При этом продолжительность отпуска увеличивается с учетом времени, которое потребуется военнослужащему на дорогу до места его проведения и обратно - не менее суток в один конец.

Уточняется, что такая прибавка производится один раз в год.