Появились разъяснения по срокам отпусков мобилизованных

В Администрации Президента РФ дали разъяснения по поводу актуальных сроков отпусков мобилизованных.
Соответствующий документ в среду, 6 сентября, в своем Telegram-канале опубликовала депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Продолжительность ежегодного основного отпуска граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции, в настоящее время составляет не менее 30 суток и соответствует продолжительности ежегодного основного отпуска военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», - говорится в документе.
При этом продолжительность отпуска увеличивается с учетом времени, которое потребуется военнослужащему на дорогу до места его проведения и обратно - не менее суток в один конец.
Уточняется, что такая прибавка производится один раз в год.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀