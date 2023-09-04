Олег Мельниченко оценил развитие Шемышейского района

04.09.2023 | 17:21

В понедельник, 4 сентября, губернатор Олег Мельниченко посетил Шемышейский район с рабочим визитом и побывал на ряде значимых объектов.

В первую очередь было уделено внимание модернизации системы водоснабжения: шесть проектов строительства и капитального ремонта водонапорных башен, скважин, сетей уже реализованы, еще один - на завершающей стадии.

«Реконструкция объектов обеспечения жителей района водой проводится по региональной программе «Чистая вода». Работы затронули села Армиево, Азрапино, Старая и Новая Яксарка. В результате капитального ремонта двух водонапорных башен в селе Наумкино доступ к воде надлежащего качества получили 327 жителей», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В самой Шемышейке, на территории микрорайона «Современник», за счет средств федеральной программы «Чистая вода» появились три артезианские скважины и две водонакопительные емкости. Новые источники уже обслуживают около трех тысяч местных жителей. Результатом они довольны, но попросили губернатора также о замене сетей водопровода.

«Надо сделать проектно-сметную документацию. Сети нужно менять: оформлять заявку в федеральную программу, привлекать средства на ремонт», - высказал свое мнение Олег Мельниченко, поручив продолжить работы по модернизации и в следующем году.

Кроме того, губернатор заехал в школу села Колдаис, чтобы оценить ее капитальный ремонт, проводившийся на средства федерального бюджета. Благодаря помощи из областной казны в учреждение закупили новое оборудование для классов и столовой, муниципалитет выделил деньги на благоустройство.

«Во время встречи с главой региона местные учителя и школьники поблагодарили его за содействие в проведении ремонта. Подчеркнули, что работать и учиться в таких комфортных условиях очень приятно», - добавили в пресс-службе.

Оценил губернатор и новую спортивную площадку, установленную по программе «Газпром - детям» в Шемышейке.

«Получилось хорошо, все современное, соответствует требованиям безопасности. Особенно радостно, что здесь уже проводят уроки физкультуры. Объект востребован жителями», - подытожил Олег Мельниченко.