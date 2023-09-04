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Общество

Названа новая дата открытия дороги между Кривозерьем и Терновкой

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В Пензе назвали дату открытия новой автодороги от улицы 40 лет Октября до Центральной. Мероприятие планируется в первой половине дня во вторник, 5 сентября.

Такой ответ дал представитель министерства строительства и дорожного хозяйства области в чате Telegram-канала PenzaInform.

Ранее предполагалось, что торжественное открытие нового путепровода состоится 1 сентября. Он станет кратчайшим маршрутом от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы, соединит Засечное, Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами.

Общая стоимость объекта протяженностью 6,6 км составила 4,2 млрд рублей. Организовано 4 полосы движения, сооружены мост через реку Ардым, эстакада и путепровод через железнодорожные пути.

Также переустроены инженерные коммуникации, смонтированы очистные сооружения, проложена ливневая канализация, установлены опоры освещения, нанесена дорожная разметка.

Создание новой дороги завершилось на три года раньше, чем планировалось.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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