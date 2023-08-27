Названа дата открытия дороги между Кривозерьем и Терновкой

Торжественное открытие нового путепровода на улице 40 лет Октября уже запланировано. Об этом сообщили в министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Горожане с нетерпением ждут завершения третьего этапа реконструкции улицы и интересуются, когда дорога откроется. Ответ на этот вопрос появился на странице минстроя в соцсети «ВКонтакте».
«Открытие запланировано на 1 сентября», - гласит сообщение.
Новый путепровод станет кратчайшим маршрутом от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы, соединит Засечное, Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной полянами.
Общая стоимость объекта протяженностью 6,6 км составила 4,2 млрд рублей. Организовано 4 полосы движения, возведены мост через реку Ардым, эстакада и путепровод через железнодорожные пути.
Также переустроены инженерные коммуникации, смонтированы очистные сооружения, проложена ливневая канализация, установлены опоры освещения, нанесена дорожная разметка.
Новая дорога откроется на три года раньше, чем планировалось.
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