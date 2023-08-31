Единое пособие: на семью из трех человек направляется 210 запросов

31.08.2023 | 11:45

В Пензенской области единое пособие на детей до 17 лет, введенное с 1 января 2023 года, получают более 70 тысяч человек. Об этом в четверг, 31 августа, на брифинге в региональном правительстве рассказал управляющий отделением СФР по области Михаил Буданов.

«Это одна из самых востребованных мер поддержки», - подчеркнул он.

Михаил Буданов назвал механизмы оформления пособия образцовыми с точки зрения взаимодействия различных структур. Так, 93% заявлений на выплату поступает в электронной форме. Достаточно подать заявление на портале госуслуг, а остальную информацию система формирует автоматически благодаря межведомственному взаимодействию.

«На семью из трех человек мы в среднем направляем 210 запросов, из четырех человек - 300 запросов. Главные поставщики информации - налоговая служба, МВД, Росреестр», - рассказал спикер.

По его словам, такая система позволяет родителям тратить меньше сил на хлопоты при получении поддержки и больше времени проводить с детьми.

Сумма средств, выплаченных в 2023 году, впечатляет - 3 млрд 135 млн рублей.