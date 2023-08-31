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Общество

Больше 1 000 пензенских льготников могут отправиться в санаторий

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Все федеральные льготники, сохранившие набор социальных услуг в натуральном выражении, а не в виде денежной выплаты, имеют право на санаторно-курортное лечение.

В первом полугодии его получили 1 012 жителей Пензенской области, 737 уже побывали в санатории, рассказал в четверг, 31 августа, управляющий региональным отделением СФР Михаил Буданов.

Он напомнил, что правом на бесплатную путевку могут воспользоваться инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий (в случае их смерти - члены их семей), а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда», лица, пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас льготникам нужно просто встать в очередь на путевку: достаточно подать заявление на портале госуслуг либо обратиться в клиентскую службу соцфонда или в МФЦ.

Михаил Буданов отметил, что профиль санатория, куда направят льготника, будет соответствовать медицинским рекомендациям. Длительность лечения для взрослых составит 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а если инвалидность связана с заболеваниями или травмой спинного мозга - от 24 до 42 дней.

Инвалиды 1-й группы и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.

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