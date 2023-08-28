С 1 сентября пензенских водителей ждут новые штрафы

28.08.2023 | 18:40

1 сентября вступают в силу изменения в законах, касающиеся транспортных средств. Так, водителей начнут штрафовать за «неправильные» шины и фары.

500 рублей придется заплатить за использование шин с шипами летом (в июне, июле, августе) или шин без шипов зимой (в декабре, январе, феврале). А если противоскользящая резина установлена не на все четыре колеса, то машину запрещено использовать. Это правило относится и к легковому транспорту, и к грузовому (до 3,5 тонны).

«Нарушение дорожные инспекторы смогут выявлять визуально, поскольку шины имеют специальную маркировку, и выписывать постановление прямо на дороге. При этом водитель сможет продолжить движение на авто к месту ремонта», - пишет «Парламентская газета».

Также изменения в законодательстве запрещают использовать машину с неработающей антиблокировочной системой тормозов (если она предусмотрена). Неисправность собираются выявлять при помощи данных индикатора на приборной панели.

Штраф грозит тем автомобилистам, на машине которых установлены фары, не предусмотренные конструкцией, мигающие стоп-сигналы (должны гореть постоянным красным светом).

«Перечень неисправностей дополнили подтеками рабочей жидкости гидроусилителя руля и подтеками тормозной жидкости, не связанными с техническим обслуживанием авто. Также эксплуатацию запретили, если рулевое колесо самопроизвольно поворачивается при заведенном двигателе», - добавило издание.