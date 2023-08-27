Поселок Беково превратился в огромную межрайонную свалку

27.08.2023 | 15:35

Жители поселка Беково выступили против завоза бытовых отходов в их населенный пункт. Мусор на полигон поступает из многих районов области.

Проблему на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» затронула подписчица Наталья. Недавно в поселке прошло собрание, посвященное этому вопросу.

На встрече выяснилось, как Беково стало межрайонной свалкой.

«Полигоны начали строиться давно, в 90-е годы, практически во всех районах области, так как отходы накапливались и их размещение требовало оперативного решения. Строились полигоны за счет регионального бюджета. Здесь Беково оказалось впереди планеты всей. Быстренько освоили деньги и отрапортовались. Соседние районы сориентировались, и поток мусоровозов с Белинска, Тамалы быстренько направился в Беково. Строительство своих полигонов заморозили. Аналогично произошло и в других местах. Вот и итог: на всю область всего 11 лицензированных полигонов», - написала Наталья.

Сейчас на полигоне в Бекове горы мусора «растут как на дрожжах». Местные жители мучаются от смрада и периодических возгораний.

«Мусор складируется с нарушением (недопустимо хранить вместе листья, продукты питания, ветки и твердые, неорганические отходы типа пластика, стекла, металла, жидкостей, не говоря уже об умерших животных). На вопрос, почему не происходит сортировка, дали ответ уклончивый. Невыгодно. Мусор нужно сортировать до погрузки в мусоровоз, то есть поставить дополнительные контейнеры для пластика. Мысль не новая, но такое ощущение, что проблем с мусоровозами с соседних районов это не решит и мусора, соответственно, и вони не убавится. Даже если все граждане будут аккуратно сортировать все по контейнерам, а контейнеры с пластиком будут возить на переработку в Пензу», - добавила Наталья.

Сейчас в Пензенской области нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Его наличие, возможно, облегчило бы жизнь бековчанам.

На обращение женщины отреагировал сотрудник Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Он пояснил, что в регионе имеется утвержденная схема по обращению с ТКО, в ней отражены полигоны по накоплению отходов и схемы транспортировки до них.

«В настоящее время ведется работа по оптимизации схемы с учетом возможности сократить накопление отходов вблизи городов и перераспределения их в пользу полигонов, имеющих максимальное удаление от населенных пунктов», - сообщил представитель министерства.

Что касается строительства мусороперерабатывающего завода, то срок его возведения вновь перенесли. Теперь утверждается, что объект появится в регионе к 2030 году.

«В настоящее время организация-концессионер проходит процедуру согласования документов на строительство с контролирующими органами», - говорится в ответе.