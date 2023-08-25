Технологии и Марти Макфлай: как проходило IT CREDO от «Максофт»

25.08.2023 | 09:30

В 12-й раз компания «Максофт» собрала IT-специалистов, руководителей IT-отделов, владельцев бизнеса и сотрудников госпредприятий для встречи с российскими производителями оборудования и программного обеспечения.

Конференция IT CREDO - это некий итог работы сферы высоких технологий в регионе и обсуждение перспектив на будущее. Отрасль активно развивается, прокомментировал гость мероприятия, заместитель председателя регионального правительства Алексей Костин.

«В 2022 году вы заплатили 600 миллионов рублей налогов в региональный бюджет, рост составил 40%», - отметил Костин.

Он подчеркнул, что это один из самых высоких показателей среди других отраслей.

IT CREDO объединяет форматы серьезной конференции, деловых переговоров и встречи старых друзей. В течение 8 часов на 3 площадках представители 17 российских вендоров презентовали свои решения, которые уже успешно заменяют ушедших из страны производителей.

Российские операционки, «облака», средства защиты от кибератак, «железо» можно было буквально пощупать на выставке оборудования. Специалисты информационной безопасности «Максофт» развернули киберполигон, где в реальном времени демонстрировалось, как сложные IT-решения ловят киберпреступников.

Основная проблема импортозамещения - многоступенчатый переход, поиск аналогов ушедших продуктов, ограниченные сроки. На таких мероприятиях выстраивается дорожная карта перехода в общей перспективе, чтобы специалисты системного интегратора в дальнейшем смогли собрать индивидуальный импортозамещающий портфель.

У каждого IT CREDO есть своя тема. В 2023-м встречу посвятили технологиям будущего и организовали по мотивам знаменитой трилогии «Назад в будущее». Участников конференции учили кататься на ховерборде Марти Макфлая, работать с нейросетями и собирать роботов.

IT CREDO в 12-й раз подтвердило статус крупнейшего IT-cобытия региона: в конференции приняли участие более 200 специалистов и бизнесменов.

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